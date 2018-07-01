Bu yıl liselere yerleştirmede 1.2 milyon öğrenci ve ailesini yeni bir sistem bekliyor. Liseye Geçiş Sistemi (LGS) Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu çıktı. Ancak kılavuz ailelerin kafasındaki soru işaretlerini gidermek yerine, soruların daha da artmasına neden oldu. Tercihlerin nasıl yapılacağı, yüzdelik dilimlerin nasıl kullanılacağı, geçmiş yıllarla yapılacak kıyaslamanın gerçekçi olup olmayacağı hep velilerin yanıtlarını aradıkları sorular arasında. Bu yıl ilk kez aralarında yabancı özel okulların da bulunduğu özel liselerde kayıtların devlet liseleri için yapılacak tercih dönemiyle çakışması da söz konusu. Bu süreçte aileler bir yandan devlet için tercih listesi hazırlarken, bir yandan da özel okulların puanlarını takip edecek. Özel mi devlet mi kararını vermek bu yıl daha da zor olacak. İşte bilinmezlerin olduğu bu yeni liseye yerleştirme sisteminde hazırladığımız tercih rehberi ile sizlerin sorularına yanıt bulmaya çalışacak, tercihlerinizi doğru yapabilmeniz için ipuçları vereceğiz.

TERCİHLER 2-13 TEMMUZ’DA

İLK GÜN TERCİH YAPMAK İÇİN ACELE ETMEYİN

BU yıl liselere yerleştirmede 1.2 milyon öğrenci ve ailesini yeni bir sistem bekliyor. Liseye Geçiş Sistemi (LGS) Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu çıktı. Ancak kılavuz ailelerin kafasındaki soru işaretlerini gidermek yerine, soruların daha da artmasına neden oldu. Tercihlerin nasıl yapılacağı, yüzdelik dilimlerin nasıl kullanılacağı, geçmiş yıllarla yapılacak kıyaslamanın gerçekçi olup olmayacağı hep velilerin yanıtlarını aradıkları sorular arasında.

LİSEYE Geçiş Sistemi (LGS) için tercih süreci yarın başlıyor. 13 Temmuz’a kadar tercih yapmak için süreniz var. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınavla öğrenci alan okulların kontenjanlarını ve yüzdelik dilimlerini de yarın açıklayacak. Böylece veliler geçen yıl hangi okulun hangi yüzdelik dilimden öğrenci aldığını ve kontenjanları görebilecek.

Ancak tercihlerin başladığı gün size tavsiyem hemen tercih listenizi oluşturup onaylatmayın. Birkaç gün bekleyin ve okulların yüzdelik dilimlerini, hatta 2016 yılı yüzdelik dilim ve puanlarını da inceleyin. Çünkü bu yıl tercihlerinizi yaparken kullanabileceğiniz veriler sağlıklı olmayacak. Tercihleri oluşturmak için araştırma yapmanız gerekecek.

KARARINIZI HEMEN VERMEYİN

Bu nedenle de acele karar vermeyin, sabırlı olun ve araştırmanızı yaptıktan sonra da tercih listenizi oluşturun. Biz de Habertürk olarak sizlere tercih döneminde yüzdelik dilimleri nasıl kullanacağınıza ilişkin formül bulmak için eğitimcilerle bir çalışma gerçekleştireceğiz. Ancak bu çalışmanın tamamlanabilmesi için de okulların tüm verilerini görmek gerekiyor. Önümüzdeki günlerde sizlerle sağlıklı tercih yapabilmeniz için bu çalışma sonucunda oluşturduğumuz formülü paylaşacağız.

SINAVA GİRENE 15, GİRMEYENE 10 TERCİH

Gelin önce MEB tarafından yayımlanan LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alan temel bilgilere bakalım. Öncelikle hangi öğrencinin kaç tercih hakkı olduğu bilgisini paylaşalım.

LGS’ye giren öğrenciler sınavla, yerel ve pansiyonlu olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Her gruptan 5’er tane olmak üzere toplam 15 okul tercih edebilecek. LGS’ye girmeyenler ise yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapacak. Bu durumda da 10 okul tercih edebilecek. Bu öğrencilere sınavla öğrenci alan okulların ekranı açılmayacak.

MEB, sınava girmiş olsa da tüm öğrencileri yerel yani adrese dayalı yerleştirmeye katılmaya zorunlu tutuyor. Yerel yerleştirme ile okul tercihi yapmayan veliler için “sınavla öğrenci alan” okulların ekranı açılmayacak. Velilere tercihleri için 3 ekran açılacak.

İlk açılacak ekran ise yerel yerleştirme yani adrese dayalı tercihler için açılacak. Tüm veliler, çocukları için yerel adrese göre tercih listesini oluşturmak zorunda. Aksi halde çocukları LGS’ye girmiş olsalar da tercih yapamayacaklar.

Yerel yerleştirme ekranından ailelere 3 okul türünden tercih yapmaları için seçebilecekleri okulların listesi çıkacak. Bu okullar ise Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi olacak.

Veliler, 3’ü kendi kayıt alanı içinde olmak üzere 3 okul seçecekler. Daha sonra da diğer kayıt alanlarından 2 okul daha seçerek 5 tercih yapacak. Bakanlık 5 tercihin de zorunlu olmasından vazgeçti, isteyen veli tek ya da 3 tercih de yapabilecek. Ancak tercihlerde aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Yani çocuğunuzu Anadolu lisesine göndermek istiyorsanız ve 5 tane seçebileceğiniz Anadolu Lisesi de olsa siz sadece bunların 3’ünü listenize alabileceksiniz. Diğer iki okulu ya meslek ya da imam hatip lisesinden seçmek zorunda kalacaksınız.

TÜM TERCİHLER AYNI ANDA

Yerel yerleştirme tercihi yaptıktan sonra velilere sınavla öğrenci alacak okulların ekranı açılacak. Burada veliler okul türü, il-ilçe sınırlaması olmadan yalnızca 5 tane okul tercih edebilecek. Bundan sonra da pansiyonlu okullar ekranı açılacak. Sınava girmeyen öğrenciler için ise sınavla öğrenci alan okullar ekranı açılmayacak. Onlara yerel yerleştirme ekranından sonra pansiyonlu okullar ekranı açılacak. Pansiyonlu okul tercihleri ise zorunlu değil.

OKUL MÜDÜRLÜKLERİ ONAYLAYACAK

Hem sınavlı hem sınavsız hem de pansiyonlu okullar için tercihler 2-13 Temmuz tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından e-okul üzerinden ya da ortaokullarda yapılacak. Ancak tercih listesi mutlaka bir ortaokul müdürlüğüne onaylatılacak. Kılavuzda verilen tercih formu veli tarafından doldurulup imzalandıktan sonra tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylanacak. Ardından da iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek. Bu formun diğer nüshası okulda saklanacak.

4 KEZ NAKİL DÖNEMİ OLACAK

Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz’da açıklanacak. 6 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında 4 kez boş kontenjanlar için nakil dönemi olacak.