Liseye Giriş Sınavı örnek soruları, dün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından erişime açıldı. Saat 15:00'da erişime açılan örnek sorular ile birlikte 2018'de uygulanacak olan Liseye Giriş Sınavı hakkında öğrencilere ipuçları verildi. İşte Liseye Giriş Sınavı (LGS) örnek sorular ve detaylar.
LİSEYE GİRİŞ SINAVI ÖRNEK SORULARI AÇIKLANDI
Liseye geçişte uygulanan TEOG sınavının kaldırılmasının ardından yeni liseye giriş sistemi açıklanmış ve sınav hakkında öğrencilere ve velilere bilgi verilmişti. Öğrencilerin merakla beklediği yeni Liseye Giriş Sınavı öncesinde örnek sorular yayımlandı.
Liseye Giriş Sınavı örnek soruları, dün saat 15:00 itibarıyla MEB'in internet sitesi üzerinden erişime açıldı. İşte Liseye Giriş Sınavı (LGS) örnek soruları;
LİSEYE GİRİŞ SINAVI ÖRNEK SÖZEL SORULAR
LİSEYE GİRİŞ SINAVI ÖRNEK SAYISAL SORULAR
“Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile Haziran ayında iki oturumda gerçekleştirilecek sınav, 75+60 = 135 dakika sürecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.
Soruların derslere göre dağılımı ise şöyle olacak:
|
SÖZEL BÖLÜM (75 dakika)
|
SAYISAL BÖLÜM (60 dakika)
|
Türkçe
|
20
|
Matematik
|
20
|
T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
|
10
|
Fen Bilimleri
|
20
|
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
|
10
|
|
|
Yabancı Dil
|
10
|
|
|
TOPLAM
|
50
|
TOPLAM
|
40
Eğitim sisteminde yer alan öğretim programlarının hedefleri, öğrencilerin okulda ne öğrendiği ve öğrendikleriyle neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşacak. Bu doğrultuda sınavla öğrenci alan liselere yerleştirilme sınavı, 8.sınıf kazanımlarıyla birlikte kazandırılmak istenen becerilere odaklanan bir sınav olacak."
EĞİTİMCİ CİHAT ŞENER, HABERTÜRK TV'DE ÖRNEK SORULARI DEĞERLENDİRDİ
Liseye Giriş Sınavı örnek sorularının yayınlanmasının ardından Habertürk TV'de konuşan eğitimci Cihat Şener, bazı örnek soruları değerlendirdi.
Şener, yaptığı değerlendirmede "Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür ederim. Bu soruları yayınlamakla hiç olmazsa sınav hakkındaki anlamsız ve gereksiz spekülasyonları ortadan kaldırdılar. Ne kadar net, ne kadar açık, ne kadar temiz olursa, kaygı da o kadar düşer. Çocuklar şu an 14 yaşındalar ve 'ne soracaklar?'ın karşılığı yoktu. Sorulara baktığım zaman gördüğüm bir şey var, sorular çok da uçuk kaçık şeyler değil. Yani daha net söylemek gerekirse, çalışan ve emek veren bu işten alnının akıyla çıkar. Soruları seçerken titizlenmişler. Ben de onların yayınladıklarının içinden seçerken ben de titizlendim ve şunu gördüm; Bu sorular çocukların hiç de karşılaşmadığı şeyler değil. Biz yine çalışmalarımızı yaparken eski yıllarda adı TEOG olan hatta meşhur OKS olduğu dönemlerdeki örnekler de işe yarayabilir. İki bölüm soru yayınlandı.
Hepsinde ortak bir şey var. Okuma alışkanlığı olan çocuklar, bu işten artı çıkarlar. Ne demek okuma alışkanlığı olmak? Eğer çok okuyorsanız, kitap okuyorsanız sizin okuma alışkanlığınız vardır ve okuma hızınız yüksektir. Soruların metinleri uzun ve kitap okuma alışkanlığı olan çocukların artısı olacaktır. Sayısal bölümde de okuma alışkanlığınız olmasa da mantık yürütme, analitik düşünme gücü olan öğrencilerin ve problem çözme yeteneği yüksek öğrencilerin avantajı olacak."
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