İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan lodos akşam saatlerinde etkisini artırdı. Zaman zaman fırtına şeklinde esmesi ve İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de pazar günü öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen lodos ulaşımda aksamalara neden oldu.



UÇAKLAR RÜZGAR YÜZÜNDEN İNEMEDİ

İstanbul'da gündüz saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodos, Atatürk Havalimanı'na inmek için alçalan uçaklara zaman zaman zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinde etkisini arttıran rüzgar nedeniyle iniş için alçalan çok sayıda uçak havada tur atmak zorunda kaldı. İniş için sıraya giren uçaklar İstanbul hava sahasında yoğunluğa neden oldu. İnmek için sıraya giren uçaklar, rüzgar nedeniyle ortalama 45 dakika ile bir saat 15 dakika arasında gecikmeli olarak iniş yapabildi.



DENİZDE SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) bazı seferlerini iptal etti. İDO, bugün (cumartesi) yapılacak 09.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü seferinin iptal edildiğini duyurdu.



Fırtına sebebiyle Bozcaada-Geyikli ve Kabatepe-Gökçeada arasındaki bazı seferler yapılamadı. Gestaş A.Ş. bugün Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tüm seferlerin, Bozcaada'dan 07.15, Geyikli'den ise 08:00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.



HAFTASONU LODOS VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Kuzey Marmarada esmeye başlayan kuvetli lodosun bugün (cumartesi) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak pazar günü öğle saatlerine kadar süreceğini duyurdu. Meteroloji meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde de uyarı yaptı.

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