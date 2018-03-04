Londra'da patlama!

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir patlama gerçekleşti.

Londra polisi şehrin kuzeydoğusunda bulunan Farnham Road'da gerçekleşen patlamanın şu an için terör bağlantılı olmadığı yönünde değerlendirildiğini açıkladı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi, ambulans ve itfaiyenin yönlendirildiği belirtildi. Patlamada ölen ve yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

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