Lösemili çocuklar için saçını uzattı

Televizyonda izlediği kamu spotundan etkilenen 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Naz Çetinoğlan, 2 yıl boyunca uzattığı saçlarını, peruk yapılması için lösemili çocuklara bağışladı. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre; saçlarının peruk olabilmesi için 20 cm uzunluğu aşmasını bekleyen ve 2 yıl sonunda kestirerek Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı’na (BUVAK) bağışlayan İzmir Buca Makbule Süleyman Alkan ortaokulu öğrencisi Naz “İnşallah benim saçımla peruk takan arkadaşın yüzü hep güler. Benim bağışım sayesinde diğer arkadaşlarım da saçlarını uzatıp, bağışlamaya karar verdi” dedi.

Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı

Naz Çetinoğlan

izmir

lösemi