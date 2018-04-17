Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı bir kapalı otoparkta meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil park halindeyken bir anda LPG deposu patladı. Deponun patlaması sonucu otomobilin motor kısmı alev aldı. Giderek büyüyen yangında otomobil ateş topuna döndü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Otoparkın 4’üncü katında bulunan otomobile ulaşmak için itfaiye aracının merdivenini kullanan ekipler araçtaki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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