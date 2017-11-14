Lübnan Başbakanı Hariri son noktayı Twitter'dan koydu: İyiyim ve Lübnan'a dönüyorum

Lübnan'ın istifa eden başbakanı Saad Hariri, Suudi Arabistan'da zorla tutulduğu yönündeki spekülasyonlara son noktayı koydu.

Hariri, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iyi olduğunu ve iki gün içerisinde Lübnan'a döneceğini söyledi.

Riyad ziyareti sırasında görevinden istifa eden Hariri, sonrasında Lübnan'a dönmeyince, Suudi Arabistan'da ev hapsinde tutulduğu ve zorla istifa ettirildiği şeklinde iddialar dile getirilmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı durumu 'gizemli' olarak tanımlamış ve ülkeye dönene kadar Hariri'nin istifasını kabul etmeyeceğini söylemişti.