Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ısrarcı: Başbakan gözaltına tutuluyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yaptığı açıklamada hiçbir şeyin Başbakan Saad Hariri'nin devam eden yokluğunu meşrulaştırmayacağını ve Hariri'nin Suudi Arabistan'da gözaltında tutulduğunu düşündüklerini söyledi.

Açıklamada, Hariri'nin gözaltında tutulmasının insan haklarının ihlali olduğunu ve Lübnan'ın uzun süre Hariri'nin dönüşünü bekleyemeyeceğini belirtildi.

Avn'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İstifasının üzerinden 12 gün geçmesine rağmen Hariri'nin Suudi Arabistan'dan dönmemesinin hiçbir gerekçesi olamaz. Biz, bundan dolayı kendisinin zorla alıkonulduğunu ve gözaltında tutulduğunu düşünüyoruz. Hariri'nin alıkonulmasını, Lübnan'a yönelik düşmanca bir tutum olarak kabul ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

4 Kasım'da gittiği Riyad'da istifa ettiğini açıklayan Hariri sonrasında Beyrut'a dönmemişti. Beyrut'a dönmeyen Hariri'nin Suudi Arabistan tarafından ev hapsinde tutulduğu ve zorla istifa ettirildiği iddia edilmişti.

İddialarla ilgili dün bir açıklama yapan Hariri, iyi durumda olduğunu ve iki gün içerisinde Lübnan'a döneceğini açıklamıştı. Hariri'nin bu açıklamasına temkinli yaklaşan Lübnan Dışişleri Bakanı, Hariri'nin Beyrut'a dönerek özgür olduğunu kanıtlayabileceğini söylemişti.

Mişel Avn

lübnan

saad hariri