Dokuz yıl sonra sandık başına giden Lübnan'da Şii grup Hizbullah ve işbirliği yaptığı gruplar parlamentodaki koltukların yarısından fazlasını kazandı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Hizbullah, Lübnan parlamentosundaki çoğunluğu el geçirdi.

Silahlı bir grup olan Hizbullah'ın seçimlerden güçlenerek çıkmasına komşu İsrail'den nasıl bir tepki geleceği merak ediliyor. Zira İsrail, Hizbullah'ı İran'ın bir uzantısı olarak tanımlıyor ve silah bırakmasını istiyor.

Hizbullah, ABD tarafından da 'terör örgütü' olarak görülüyor. 128 koltuklu parlamentoda 67 sandalye kazanan Hizbullah'ın silahlı bir grup olması, birçok başka politik grup tarafından Lübnan için bir değer olarak görülüyor.

HÜKÜMETİ HARİRİ KURACAK

Hizbullah'a yakın Al-Akhbar gazetesi ön sayfasından verdiği haberde, sonuçların Başbakan Hariri'ye 'tokat' olduğunu söyledi.

Mevcut Başbakan Saad Hariri parlamentodaki koltuklarını kaybetmesine karşın, en büyük Sünni grubun lideri olarak hükümeti kurmak için önde gelen aday olmayı sürdürüyor. Lübnan'daki mezhepsel güç paylaşımı sistemine göre, Başbakan'ın Sünni olma zorunluluğu bulunuyor.

Yeni kabinenin de önceki gibi tüm partileri içermesi bekleniyor. Ancak yeni hükümet kurma görüşmelerinin uzun sürebileceği belirtiliyor.

Seçimlere katılım oranı ise yüzde 49.2'de kaldı. 2009'da yapılan bir önceki seçimlerde katılım oranı yüzde 54'de kalmıştı. 2009'un ardından 2013 yılında yapılması gereken seçimler partilerin seçim yasasında anlaşamaması nedeniyle yapılamamıştı.

ESAD REJİMİNE YAKIN ADAYLAR KAZANDI

Hizbullah'ın desteklediği adaylar içerisinde Esad rejimine yakın birçok isim de bulunuyor.

Şii general Cemil al-Sayyed de bunlardan birisi. Eski Lübnan istihbarat şefi olan Al-Sayyed, Beşar Esad'ın yakın arkadaşı olarak biliniyor. Sayyed dışında ülkede 2005 yılına kadar süren Suriye etkisindeki dönemde 5 önemli ismin daha parlamentoya girdiği belirtiliyor.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın gün içerisinde sonuçlarla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

İSRAİL'DEN İLK TEPKİ

Lübnan'da Hizbullah'ın seçimde elde ettiği başarıyla ilgili İsrail'den ilk tepki geldi.

Güvenlik kabinesinin Eğitim Bakanı Naftali Bennett, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Hizbullah=Lübnan" ifadelerini kullandı.

Bennett açıklamasında, Lübnan ve Hizbullah'ın birbirinden ayırt edilemeyeceğinin görüldüğü ve olası bir gelecek savaşta İsrail'in bu ikisini birbirinden ayırmaması gerektiğini savundu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER