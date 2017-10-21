Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB), Sırbistan ve Karadağ ile üyelik müzakerelerini hızlandırması gerektiğini belirterek, "Bu, AB'nin Balkanlar'daki durumunu istikrara kavuşturur." dedi.

Orban, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'nin, Sırbistan ve Karadağ ile üyelik müzakerelerini hızlandırmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Özellikle Karadağ'ın bir an önce AB'ye üye olması gerektiğine dikkati çeken Orban, "Bu, AB'nin Balkanlar'daki durumunu istikrara kavuşturur." ifadesini kullandı.

Zirvede, Türkiye konusunun da gündeme geldiğini belirten Orban, kendisinin, "Balkanlar olmaksızın Türkiye anlaşılmaz." yorumunu yaptığını söyledi.

Avrupa Parlamentosunda (AP) yapılan düzenlemeyle artık Avrupa'da üst sınır olmaksızın sığınmacı dağıtım mekanizmasının oluşturulduğunu savunan Orban, "AP'nin Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinde (LIBE), AB'nin iltica sistemi olan Dublin sistemini reform etmeyi amaçlayan raporunun kabul edilmesini, AP'nin 'Soros planını' uygulamaya başlaması olarak yorumlamak abartı olmaz." şeklinde konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu (V4) ülkeleri başbakanları ile yaptığı görüşmeyi de değerlendiren Orban, bazı konularda iki tarafın duruşları arasındaki farklılıkların endişe verici olduğunu, bu görüş farklılıklarının siyasi duruşun ötesinde kültürel kökenden kaynaklandığını vurguladı.

MACAR HÜKÜMETİ VE SOROS KRİZİ

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Macar asıllı iş adamı George Soros'u finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda yaklaşık 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımakla suçluyor.

Başbakan Orban, daha önceki açıklamasında, "Soros, gizli bir şekilde kendi kurumları üzerinden yasa dışı göçe maddi destek veriyor. Soros'un göçmen siyasetine göre, AB'ye her yıl 1 milyon sığınmacı taşınmalı. AB Komisyonu, George Soros ve sivil toplum kuruluşları, Macaristan'ın göçmen düzenlemesine saldırıyor, Macaristan'ın sınırdaki tel örgüyü yıkmasını, hukuki düzenlemeler yapmasını ve yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişine izin vermesini istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Macar hükümeti ülke genelinde Soros karşıtı kampanya da başlatmıştı.