Macaristan'dan vize açıklaması

Macaristan Başkonsoluğu tarafından haberturk.com'a yapılan açıklamada, konunun kesinlikle bir vize yasağı olmadığı sadece vizeyi verecek şirketle ilgili bir değişiklik olduğunu kaydedildi.
Bir süre önce yeni bir ihaleye çıktıklarını ve bu ihalenin sonuçlandığını belirten Konsolosluk yetkilisi, teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından AS VISA adlı bir şirket üzerinden vize verilmeye başlanacağını kaydetti.
SORUNSUZ DEVAM EDECEK
Konsolosluk, vize konusunun sorunsuz bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi.
Öte yandan haberin hemen ardından Macaristan Başkonsolsluğu'ndan yapılan yazılı açıklamada da şu ifadeler yer aldı:
"Değerli başvuru sahiplerimiz ve acente yetkililerimiz,
10 Kasim 2017 tarihinden itibaren yeni bir vize merkezimiz, AS VISA hizmet verecektir, Macaristan, Norvec, Slovenya ve Portekiz icin başvurulari alacaktır. Bu teknik değisiklik günlük işlemleri aksatmayacaktır, 10 Kasım’dan sonraki seyahatlar için Visalia Global'in mevcut sisteminde randevu alınabilir."
DUYURU KAFA KARIŞTIRMIŞTI
Halihazırda vize işlemlerini yürüten şirketin internet sitesine girildiğinde ise şu şekilde bir uyarı yer alıyor. Söz konusu uyarı özellikle sosyal medyada gündem olmuş ve 'vize yasağı mı geliyor' tartışmalarını da beraberinde getirmişti.
"İstanbul Macaristan Başkonsolosluğu’nun talimatına istinaden 13/10/2017 tarihi itibari ile 20 Kasim 2017 tarihinden sonra seyahat edenlerin (seyahat baslangic tarihi 20.11.2017 ’den sonrasi olan başvurular ) başvurularını geçici olarak kabul edemeyeceğiz."
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Misafir 31 dakika önceula bana porkekiz için vize vermemiş ankara portekiz konsolosluğuna yönlendirmişti bu macaristan...00
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Misafir 36 dakika önceey macaristan sen kimsin yaae00
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Misafir 2 saat önceAy macaritana gidememek ne buyuk kayip96