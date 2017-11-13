THY Avrupa Ligi 7. haftada Anadolu Efes ve Maccabi FOX karşı karşıya gelip kozlarını paylaşacaklar. Peki, Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşma hakkında detaylar...

MACCABİ FOX - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Maccabi FOX basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nde, Anadolu Efes'i konuk edecek. Tel Aviv kentindeki Menora Mivtachim Arena'da oynanacak maç Türkiye saati ile 22.05'te başlayacak.

Basketbolda kulüpler düzeyinde Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayamayan Anadolu Efes, 6 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Lacivert-beyazlı ekip, 1 galibiyetle 16 takımlı ligde 15. sırada yer alıyor.

İsrail ekibi ise sezonun ilk 6 maçında 4 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Maccabi FOX, 7. hafta öncesinde ligde 5. sırada bulunuyor.

THY Avrupa Ligi'nde 13. randevu

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi FOX ile 13. kez karşılaşacak.

İki takım arasında daha önce oynanan 12 maçın 5'ini Anadolu Efes kazanırken, 7'si İsrail ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Lacivert-beyazlı ekip, Maccabi FOX ile yaptığı son 2 maçı da kazandı.

Maccabi FOX Tel Aviv - Oyuncu İstatistikleri

Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast Michael Roll 28,8 11,0 0,0 0,0 Deshaun Thomas 27,2 0,0 0,0 0,0 Norris Cole 24,8 0,0 0,0 0,0 Alex Tyus 23,8 0,0 0,0 0,0 Pierre Jackson 23,5 13,8 0,0 3,3 DeAndre Kane 16,7 0,0 0,0 0,0 John DiBartolomeo 15,8 2,2 0,0 0,0 Jonah Bolden 14,5 4,8 0,0 0,0 Artsiom Parakhouski 13,3 0,0 0,0 0,0 Jake Cohen 7,0 0,0 0,0 0,0 Yovel Zoosman 5,5 0,0 0,0 0,0 Itay Seqev qq 0,0 0,0 0,0

Anadolu Efes - Oyuncu İstatistikleri

Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast Bryant Dunston 30,7 0,0 0,0 0,0 Ricky Ledo 29,8 0,0 0,0 0,0 Krunoslav Simon 28,2 0,0 0,0 0,0 Vladimir Stimac 24,3 0,0 0,0 0,0 Errick McCollum 24,0 0,0 0,0 0,0 Doğuş Balbay 18,8 0,0 0,0 0,0 Josh Adams 18,7 0,0 0,0 0,0 Brock Motum 17,5 0,0 0,0 0,0 Edo Muric 16,5 0,0 0,0 0,0 Justin Doellman 13,0 0,0 0,0 0,0 Birkan Batuk 6,5 0,0 0,5 0,0 Onuralp Bitim 2,0 0,0 0,0 0,0

Maccabi FOX - Anadolu Efes

Maccabi FOX - Anadolu Efes maçı ne zaman

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