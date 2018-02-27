Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 23-25 Nisan tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek.

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle 23-25 Nisan tarihlerinde Washington'a gideceği belirtildi.

Macron'un bu ziyaretinin, Trump'ın başkan seçilmesinden bu yana ABD'ye yapılacak ilk devlet ziyareti olacağı ifade edildi.

"Bu davet, dost ve müttefik olan iki ülke arasındaki derin tarihi bağları ve iki cumhurbaşkanı arasındaki ilişkilerin gücünü yansıtıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Macron'un Beyaz Saray'da Trump ile görüşeceği ve iki liderin ortak basın toplantısı düzenleyecekleri bildirildi.

TRUMP, MACRON'U 'RESMİ DEVLET ZİYARETİ' PROTOKOLÜNE GÖRE AĞIRLAYACAK

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da günlük basın toplantısında, Trump'ın Macron'u 24 Nisan'da Beyaz Saray'da ağırlayacağını ifade etti.

Sanders, "Bu ziyaret, Amerikan-Fransız iş birliğini ekonomik ve küresel ilişkiler anlamında geliştirecek ve iki ülke arasındaki dostluğu derinleştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sarah Sanders ayrıca, 20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın göreve gelişinden sonraki ilk "resmi devlet ziyareti" protokolünün, Macron buluşmasında uygulanacağını kaydetti.

Göreve gelişinin ilk yılında birçok liderle Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump, kendinden önceki birçok Amerikan başkanının aksine, görevinin ilk yılında "resmi devlet ziyareti" kapsamında bir buluşma gerçekleştirmemişti.

Geçen yıl temmuz ayında Fransa'yı ziyaret eden Trump, 14 Temmuz Ulusal Günü kutlamaları çerçevesinde Champs-Elysees meydanında düzenlenen askeri geçit törenini Macron ile birlikte izlemişti.

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