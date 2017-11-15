Macron'u 'demokrasi eksikliği' yüzünden terk ettiler!

İstifa eden 100 kişinin ortak açıklamasında, parti yönetiminin "demokrasinin temel ilkelerini bozduğu" ve diyalog arayan parti üyeleri için "kibir ve küçümseme" sergilediği için ayrıldıkları belirtildi.

100 kişilik grubun kendi içinde seçtiği sözcü, partinin Cumartesi günü yapılacak olan kongresi öncesi istifa kararı aldıklarını belirterek, "La Democratie ne marche pas!" (Demokrasi ilerlemiyor) diyerek partinin adını kullanarak bir mesaj yayınladı.



"Partide, düşünce ve ifade özgürlükleri ihlal ediliyor" diyen sözcü, parti yönetimini demokrasinin temel ilkelerini bozmakla suçladı. Partinin içinde ideolojik boşluk olduğunu iddia eden 100 üye, parti kurallarının 'bozuk oyun kurallarına" benzediğini dile getirdi.



Haziran ayında, yaklaşık 380.000 üyesi olan LREM, Fransa parlamento seçimlerinde sandalyelerin çoğunluğunu kazanarak ezici bir zafer elde etmişti.

Emmanuel Macron tarafından bir yıl önce kurulan parti, Charles de Gaulle'un 1968'deki iktidar partisinden bu yana en büyük parlamento çoğunluklarından birinin kazanmıştı.

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