Madrid yaşayabileceğim şehirler arasına Almanya dışından giren tek Avrupa şehri. İnsan biraz kendini Türkiye’de sanıyor. İnsanların samimiyeti, güler yüzü şehri bir anda sevdiriyor. Hatta konuşmaları kulağa o kadar hoş geliyor ki sizde de İspanyolca konuşma dürtüsü uyandırıyor. Bir sonraki sabah başlıyorsunuz günaydın, iyi günler, selamlar demeye... Şehrin gerçekten kendine has bir samimiyeti var. Birçok arkadaşım için Barcelona’nın yanında köy sayılsa da ben aynı fikirde değilim. HT Pazar'dan Ömür Akkor'un yazısı...

HER ŞEY LEZZETLİ

Tapaslar, paella, churros bence Madrid’in olmazsa olmazları ama meşhur patatesli omletleri ve sabah kahvaltıda yedikleri domates ezmesini de yazın bir kenara... Bence her yerde ağız tadıyla yemek yenebilir çünkü zeytinyağı, domates ve diğer sebzeleri çok lezzetli tabii bu da haliyle mutfağa yansıyor.

MERCADO SAN MİGUEL

Dünya gastronomisi için önemli bir alışveriş merkezi. İspanya’ya ait satılan bütün yiyecekleri, ortasına kurulan masalarda istediğiniz kadar tadıyorsunuz. Her şey porsiyon olarak da adet olarak da satılıyor. Bence Madrid’in en görülesi yeri! Mutlaka birkaç öğünü burada geçirin.

ZEYTİNYAĞI VE TUZ

Çok lezzetli ve çok ucuz! Mutlaka bir markete uğrayıp çeşit çeşit zeytinyağı alın. Bir de güzel tuz çeşitleri var, özellikle isli tuz ve siyah tuz benim favorilerim.

SAN GİNES CHURROS 1894

Madrid’de Sol Meydanı yakınlarında bulunan Madrid’in en meşhur dükkânlarından biri... 1894’ten beri yaklaşık 120 küsur yıldır tatlı hizmeti veriyor. Sayaçlarına göre şimdiye kadar 5 milyonun üzerinde sıcak çikolata ve churros satmışlar.

EN İYİ TAPASLAR

İspanyol mutfağının en mühim yemek geleneklerinden biri tapaslar, yani çoğu ekmek üstünde atıştırmalıklar... Her İspanyol, neredeyse her iş çıkışında mutlaka bu barlardan birine takılıp bir şeyler atıştırıyor. Tabii turistler de. En iyi tapascılar şöyle: Taberno Laredo Casa Gonzalez Sanlucar La Barraca da iyi bir paella için doğru adreslerden...

TATLI VE CHEESECAKE

Madrid’de tatlı, ekmek, cheesecake peşine düşmek isterseniz birkaç adres ilave ediyorum. Celicioso I Love Bread Mama Framboise Sweet Brothers.

Görmeden gelmeyin

Müzeler

Burası bir sanat şehri... Prado ve Reina Sofia en meşhur sanat müzeleri... Dali, Monet, Picasso kimi ararsan burada var. Özellikle Picasso’nun Guernica’sı görülesi...

Plaza Mayor





En meşhur meydanı, genel Avrupa meydanları gibi ortada kilise ve tarihi dükkânlar, etrafta eski evler... Bir kahve içerek bu kültürün tadını çıkarın.

Metro

Nüfusu 4.5 milyon şehirde 300 kilometre metro, 300 kilometre banliyo hattı var. Ulaşım pek rahat anlayacağınız. O sebeple araba kiralamak yerine metro haritası almanızı tavsiye ederim.

İspanya’nın her şeyi futbol

Santiago Bernabeu Stadı, 12 havariden biri olan Aziz Barnabas’ın stadı. Sahibi Real Madrid kulübü. Real, elitlerin takımı... Aslında ismi ‘Real’ olan her şey kraliyete ait ama artık Real Madrid kraliyete ait değil. Atletico Madrid ise halk takımı, Real’le taraftarları arasında sınıf farkı var. Barcelona Katalanların takımı, kendilerini Katalan milli takımı olarak görüyorlar. Athletic Bilbao, Bask Bölgesi takımı ve sadece orada doğmuşsanız takımda oynayabiliyorsunuz. Onlar da bölgelerinin milli takımı olarak anılıyorlar.