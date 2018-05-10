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İkiliden dizinin ‘Sultan Ana’sı Perihan Savaş, “Bütün evlatlarım burada. Bu ödülü onlar için alıyorum, kamera önü ve arkasındaki herkesin emeğine sağlık” diye konuştu. Dilan Çiçek Deniz ise duygularını “Muhteşem bir ekibimiz var” diyerek dile getirdi.