Yazar ve Yaşam Atölyesi Kurucusu Aret Vartanyan ile Buket Yolaçan evlendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çifte gönderdiği mektubun okunmasıyla başlayan nikah töreninde imzaların atılmasının ardından çalınan İzmir Marşı renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.



Ressam Ahmet Güneştekin, Elif Dağdeviren ve nişanlısı işadamı Cem Kınay, Sahibinden.com, Richmond SPA ve Global Wellnessday Yönetim Kurulu Başkanı Belgin Aksoy ve eşi Murat Berkin, Destek Yayınları sahibi Yelda Cumalıoğlu, Acar Şirketler Grubu Başkanı Funda Acar, Hande Berkmen, sunucu Ceren Bektaş, Doğan Burda Reklam Müdürü Koray Bilici gibi iş, sanat ve medya dünyasından birçok ünlü simanın yer aldığı düğüne katılanlar adına sokak hayvanları için 5 ton kuru mama desteği sağlandı.

Aret VARTANYAN

Buket Yolaçan