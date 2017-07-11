Aret Vartanyan, Buket Yolaçan
CEMİYET HAYATI

Yazar ve Yaşam Atölyesi Kurucusu Aret Vartanyan ile Buket Yolaçan evlendi

Kitapları, TV ve radyo programları ve Yaşam Atölyesi ile milyonlarca insana ulaşan Aret Vartanyan, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu Buket Yolaçan ile 9 Temmuz akşamı İstanbul Feriye Sarayı’nda gerçekleşen törenle evlendi

11 Temmuz 2017 Salı, 13:40:15 Güncelleme: 13:46:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çifte gönderdiği mektubun okunmasıyla başlayan nikah töreninde imzaların atılmasının ardından çalınan İzmir Marşı renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.


Ressam Ahmet Güneştekin, Elif Dağdeviren ve nişanlısı  işadamı Cem Kınay, Sahibinden.com, Richmond SPA ve Global Wellnessday Yönetim Kurulu Başkanı Belgin Aksoy ve eşi Murat Berkin, Destek Yayınları sahibi Yelda Cumalıoğlu, Acar Şirketler Grubu Başkanı Funda Acar, Hande Berkmen, sunucu Ceren Bektaş, Doğan Burda Reklam Müdürü Koray Bilici gibi iş, sanat ve medya dünyasından birçok ünlü simanın yer aldığı düğüne katılanlar adına sokak hayvanları için 5 ton kuru mama desteği sağlandı.

 

  • Aret VARTANYAN
  • Buket Yolaçan
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