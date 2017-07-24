Ömer Gürsoy ve Gökçe Atakaş evlendi

Gürsoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Gürsoy’un oğlu işadamı Ömer Gürsoy ile Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş’ın kızı Gökçe Atakaş, önceki akşam Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün davetiyle dünya evine girdi.
600 konuğun katıldığı düğün, siyaset, iş ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi. Çiftin nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Ali Koç birlikte üstlendi.
İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın kıydığı nikâh sonrasında Kenan Doğulu sahne alarak davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Gökçe Atakaş Zuhair Murad marka gelinlik tercih ederken, Ömer Gürsoy’un damatlığı Tom Ford imzası taşıyordu. Çiçeği burnunda çift balayı için İtalya’ya bağlı Sardunya Adası’na gitti.
Ömer Gürsoy - Gökçe Atakaş Gürsoy
Ayşe-Ergun Gürsoy / Gökçe Atakaş-Ömer Gürsoy / Nihal-Recep Atakaş