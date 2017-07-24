Ömer Gürsoy ve Gökçe Atakaş evlendi

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600 konuğun katıldığı düğün, siyaset, iş ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi. Çiftin nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Ali Koç birlikte üstlendi.