Elif Dürüst
CEMİYET HAYATI

Elif Dürüst kusursuz fiziğiyle plaja damga vurdu

Elif Dürüst kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı

47 yaşında olmasına rağmen genç kızları imrendiren bir fiziğe sahip olan Elif Dürüst, önceki gün denize girerken görüntülendi

24 Ağustos 2017 Perşembe, 17:38:24 Güncelleme: 17:42:19

HT Kulüp'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, yoğun iş hayatını Bodrum'da açtığı mağazayla sürdüren Elif Dürüst, önceki gün denize girerken görüntülendi. Yaz sezonu için Hebilköy'de ev kiralayan ve hafta sonlarını Bodrum'da geçiren Dürüst, mağazasından fırsat buldukça dostlarıyla bir araya geliyor.

Dürüst geçtiğimiz gün yakın arkadaşıyla denize inerek, düzgün fiziğiyle plaja damga vurdu. Sabah saatlerinde Bodrum Palmarina'daki ev aksesuvarları satan mağazasına uğradı, öğleyin de plaja gitti. İş stresini denize girerek atan Elif Dürüst, akşamüstü evinin yolunu tuttu.

  • Elif Dürüst
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