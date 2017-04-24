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Jelena Karleusa’dan bomba itiraflar

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:24:31

  • 1 Jelena Karleusa’dan bomba itiraflar
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    Dusco Tosic'in eşi yenge lakaplı Jelena, kendisi hakkında çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

  • 2 Jelena Karleusa’dan bomba itiraflar
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    Beşiktaş’ın yengesi Jelena Karleusa sık sık cesur fotoğraflarıyla gündeme geliyordu. Bu sefer ise itiraflarıyla gündemde…

  • 3 Jelena Karleusa’dan bomba itiraflar
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    Dusco Tosic'in (31) eşi, Sırp pop yıldızı Jelena Karleusa sahnede yetenekli ama ev işlerinde başarısız olduğunu yaptığı itiraflarla ortaya serdi. 

  • 4 Jelena Karleusa’dan bomba itiraflar
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    Jelena Karleusa, bir süre önce İstanbul'daki evlerinde yaptığı yemekten eşinin zehirlendiğini söylemişti. 

  • 5 Jelena Karleusa’dan bomba itiraflar
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    Karleusa'dan ikinci itiraf geldi: “Dusco gömleklerine el sürmemi yasakladı. Çünkü geçenlerde bir iki tanesini yaktım. Haklı olarak çok kızdı.” (Posta)

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