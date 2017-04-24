Jelena Karleusa’dan bomba itiraflar

Dusco Tosic'in eşi yenge lakaplı Jelena, kendisi hakkında çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
Beşiktaş’ın yengesi Jelena Karleusa sık sık cesur fotoğraflarıyla gündeme geliyordu. Bu sefer ise itiraflarıyla gündemde…
Dusco Tosic'in (31) eşi, Sırp pop yıldızı Jelena Karleusa sahnede yetenekli ama ev işlerinde başarısız olduğunu yaptığı itiraflarla ortaya serdi.
Jelena Karleusa, bir süre önce İstanbul'daki evlerinde yaptığı yemekten eşinin zehirlendiğini söylemişti.
Karleusa'dan ikinci itiraf geldi: “Dusco gömleklerine el sürmemi yasakladı. Çünkü geçenlerde bir iki tanesini yaktım. Haklı olarak çok kızdı.” (Posta)