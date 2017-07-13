İki yıl aradan sonra detoks tatili için Bodrum Türkbükü’ne gelen dünyaca ünlü model Kate Moss, kaldığı detoks merkezinin havuz başında görüntülendi.
Dünyaca ünlü İngiliz model Kate Moss, iki yıl ara verdiği Bodrum tatiline geçtiğimiz gün başladı. Geçtiğimiz yıllarda detoks yapmak için Bodrum’a gelen Moss, yine bir detoks merkezinde objektiflere yansıdı.
HT Magazin'den Hakan Yağcı'nın haberine göre, Türkbükü’ndeki sağlıklı yaşama merkezinde günlerini spor yaparak geçiren ünlü model, içtiği özel karışımlarla vücudunu arındırdı. Geceliği bin Euro olan otelde konaklayan Moss, öğle saatlerinde havuz başında güneşlendi.
Gün içinde bol bol sıvı tüketen Kate Moss, havuz başına sipariş verdiği özel karışımlarla beslendi.
Detoks programına harfiyen uyan Moss, akşam canı mantı çekince diyeti bozdu. Moss, diyet mantı sipariş etti.