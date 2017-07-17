Gigi Hadid
DÜNYADAN

“Modada cinsiyetsizlik”

Son sayısında ABD’li model Gigi Hadid ve İngiliz şarkıcı Zayn Malik’i kapağına taşıyan Vogue Dergisi fotoğraflara gelen tepkiler nedeniyle özür diledi

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:14:01 Güncelleme: 09:16:10

Derginin ABD edisyonunda yer alan fotoğraflarda Hadid’in maskülen, Malik’in feminen giyinmesi dikkat çekmişti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre çiftin, “Birbirimizin kıyafetlerini ödünç alıyoruz” ifadesinden yola çıkan dergi “modada cinsiyetsizlik” temasını vurgulamak istedi. Ancak moda dünyasından bazı LGBT bireyleri, derginin bu kavramı kullanış biçiminin yanlış olduğunu belirterek tepki gösterdi. Dergiden yapılan açıklamada “Hikâye bu ruhu doğru bir şekilde yansıtmadığı için çok üzgünüz” denildi.

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