Katy Perry ile Robert Pattinson aşk mı yaşıyor?

Eğlence dünyasının en popüler isimlerinden popçu Katy Perry, Hollywood’un yakışıklı aktörlerinden Robert Pattinson ile önceki akşam Batı Hollywood’daki popüler bir restoranda yemek yerken görüntülendi.

HT Magazin'in haberine göre, yemek boyunca samimi halleriyle dikkat çeken ve restorandakiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen ikiliden Perry, bir süre önce oyuncu sevgilisi Orlando Bloom’la yollarını ayırmıştı. Şarkıcı FKA Twigs’le birlikte olan Pattinson ise geçtiğimiz günlerde sevgisiliyle nişanlandıklarını açıklamıştı. Yemeğin ardından ikili farklı araçlarla evlerinin yolunu tutarken, Perry ve Pattinson’un samimiyeti yeni bir ilişkinin ilk alameti olarak yorumlandı.

Katy Perry

robert pattinson