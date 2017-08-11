Taylor Swift taciz iddiasıyla ilgili mahkemede savunma yaptı

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Eski radyo programcısı ve DJ kendisini mahkemede şu sözlerle savundu: Birileri, eğer benden uzaklaşmaya çalıştıysa bunu kanıtlayabilirdi. Belki el boğumlarım onun kaburgalarına değmiş olabilir. Ama fotoğrafçıya odaklandığım için o anda elimin nerede olduğundan emin değilim.