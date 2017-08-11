Angelina Jolie, Brad Pitt
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Angelina Jolie ile Brad Pitt'in boşanma sürecinde büyük sürpriz

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in Eylül 2016’dan beri devam eden boşanma davasının sona erdiği iddiaları bir yana, ünlü çiftin evliliğe bir şans daha vermek için boşanmayı askıya aldığı da öne sürüldü

11 Ağustos 2017 Cuma, 17:48:19 Güncelleme: 17:53:56

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in boşanma davasının beklemeye alındığı iddia edildi.  Us Magazine'de yer alan habere göre, çifte yakın kaynaklar, Eylül 2016’da açılan boşanma davasının beklemeye alındığını söyledi.  Boşanma davasının uzun sürmesinin nedeninin Brad Pitt’in, evliliğini kurtarmaya çalışması olarak açıklandı.

Çifte yakın bir kaynak, boşanma sürecinin durduğunu, boşanma davasını ileri götürecek bir şey yapmadıklarını ve dolayısıyla boşanmayacaklarını söyledi.  Aynı kişi, Pitt’in, Jolie’yi geri kazanmaya çalıştığını, bu nedenle alkolü bıraktığını da sözlerine ekledi. “Herkes onların yeniden birleşeceğini düşündü” diyen kaynak, “Boşanmaktan vazgeçtiklerini duyursalar, bu hiç de şaşırtıcı olmaz” ifadelerini kullandı.

İngiliz Daily Mail’e konuşan başka bir kaynak ise, “Boşanma süreci yavaş ilerledi ve durumda bir değişiklik olmadı” dedi.

  • Angelina Jolie
  • Brad Pitt
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