Justin Bieber fitness merkeze İnstagram paylaşımındaki kızı sordu

Kanadalı popçu Justin Bieber, bir fitness merkezinin Instagram paylaşımında görünen genç kızı sormak için o hesaba “Kim bu kız? Çok beğendim. Son paylaşımınızdaki kız kim?” diye mesaj attı.
Bunun üzerine Jessica Gober (22) isimli kadın Twitter üzerinden o mesajlaşmanın ekran görüntülerini paylaşarak, “Bu gerçekten oldu mu?” diye yazdı.
Georgia’da yaşayan ve danışmada çalıştığı öğrenilen genç kadının bu paylaşımı bir anda sosyal medyada yayıldı ve bazıları “Bieber’la olma şansını kaybettin, keşke paylaşmasaydın” dedi.
Bunun üzerine Gober, erkek arkadaşıyla olan karelerini paylaştı.