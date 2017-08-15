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Justin Bieber fitness merkeze İnstagram paylaşımındaki kızı sordu

15 Ağustos 2017 Salı, 05:53:56

  • 1 Justin Bieber fitness merkeze İnstagram paylaşımındaki kızı sordu
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    Kanadalı popçu Justin Bieber, bir fitness merkezinin Instagram paylaşımında görünen genç kızı sormak için o hesaba “Kim bu kız? Çok beğendim. Son paylaşımınızdaki kız kim?” diye mesaj attı. 

  • 2 Justin Bieber fitness merkeze İnstagram paylaşımındaki kızı sordu
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    Bunun üzerine Jessica Gober (22) isimli kadın Twitter üzerinden o mesajlaşmanın ekran görüntülerini paylaşarak, “Bu gerçekten oldu mu?” diye yazdı. 

     

  • 3 Justin Bieber fitness merkeze İnstagram paylaşımındaki kızı sordu
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    Georgia’da yaşayan ve danışmada çalıştığı öğrenilen genç kadının bu paylaşımı bir anda sosyal medyada yayıldı ve bazıları “Bieber’la olma şansını kaybettin, keşke paylaşmasaydın” dedi. 

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  • 4 Justin Bieber fitness merkeze İnstagram paylaşımındaki kızı sordu
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    Bunun üzerine Gober, erkek arkadaşıyla olan karelerini paylaştı.

  • 5 Justin Bieber fitness merkeze İnstagram paylaşımındaki kızı sordu
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