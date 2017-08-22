Beyonce doğum kilolarından kurtuldu

İki ay önce ikiz bebeklerini dünyaya getiren şarkıcı Beyonce, yeni paylaştığı fotoğraflarıyla doğum kilolarından kurtulduğunu kanıtladı.

Beyonce, ikiz bebeklerini dünyaya getirdikten sonra sosyal medya paylaşımlarına geri döndü. ABD'li şarkıcı, Rumi ve Sir adını verdiği iki aylık bebeklerinin ardından doğum kilolarını vermek için zaman kaybetmedi. Yeni görünümünü de internet üzerinden hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.

Blue Ivy adında beş yaşında bir kızı da bulunan 35 yaşındaki yıldız, kırmızı mini elbiseyle çekilen fotoğraflarını internet sitesinde yayımladı.

Beyonce