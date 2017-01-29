FİSKOS
Ünlülerin memleketleri
03 Ekim 2016 Pazartesi, 17:42:17 | Güncelleme: 29 Ocak 2017 Pazar, 16:35:36
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Erkan Petekkaya - Diyarbakır
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Nesrin Cavadzade - Azerbaycanlı
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Larissa Gacemer - Brezilya
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Kenan İmirzalıoğlu - Ankara
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Fahriye Evcen - Samsun kökenli Almanya doğumlu
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Mehmet Akif Alakurt - Ordu
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Özge Özpirinçci - İstanbul
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İbrahim Tatlıses - Şanlıurfalı
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Engin Altan Düzyatan - İzmir
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Bergüzar Korel - İstanbul
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Meryem Uzerli - Almanya