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Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer
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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çocuk sahibi olmak istiyor

Boşanacakları iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinden sürpriz karar

25 Ocak 2017 Çarşamba, 11:20:15 Güncelleme: 11:29:46

İlk evliliğinden çocuğu olmayan Başak Dizer ile 27 Ekim'de 34 yaşına basan Kıvanç Tatlıtuğ, arayı çok açmadan mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmaya karar vermiş...

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un yazısı... Fransız sevgilisinden ayrılan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Fransız eşinden boşanan stil danışmanı Başak Dizer, teselliyi birbirlerinde bulmuş ve Aralık 2013'te aşk yaşamaya başlamıştı. 19 Şubat 2016'da Paris'te ilişkilerini resmiyete döken aşıkların neredeyse evlendiklerinden beri yüzleri gülmedi!

Daha düğün arifesinde anne Nurten Tatlıtuğ'un, müstakbel gelinini istemediği dedikodularıyla başlayan tatsızlıklar, çiftin bir-iki kez arkadaşlarıyla dışarı çıkması yüzünden boşanacakları iddialarıyla devam etti.

Ben boşanacaklarını sanmıyorum çünkü Kıvanç Tutlıtuğ baba olmaya hazırlanıyor...

İlk evliliğinden çocuğu olmayan Başak Dizer ile 27 Ekim'de 34 yaşına basan Kıvanç Tatlıtuğ, arayı çok açmadan mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmaya karar vermiş. Bu kararı birkaç ay önce alan çift, henüz emellerine ulaşamamış.

Eğer bir-iki aya kadar müjdeli haber gelmezse, bu kez tüp bebek yolunu deneyeceklermiş...

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