Tarkan, Sezen Aksu'yu dinlerken mest oldu

Sezen Aksu’nun yirmi üçüncü stüdyo albümü Biraz pop biraz Sezen, geride bıraktığımız günlerde dinleyicisiyle buluştu. Türk pop müziğinin efsane sesinden yeni bir albümün gelmesi herkesi heyecanlandırdı.

Bu heyecan dalgasına kapılanlardan biri de Megastar Tarkan oldu. Arabasında Sezen Aksu’nun şarkısını dinleyen Tarkan, keyifli halleriyle dikkat çekerken Sezen Aksu’nun albümünü ne kadar beğendiğini de hareketleriyle belli etti. Tarkan yaptığı paylaşımın altına, ‘Çok iyi geldin bize kraliçem.’Biraz pop Biraz sezen’ şahane. Sen iyi ki varsın. Love you’ notunu düştü.