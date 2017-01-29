'Recep İvedik' ekonomisi

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- “Film değil ki bu” yorumlarına ne dersiniz?

Ş.G.: Bu konuda hiç kimseye cevap vermedik. Versek de hiçbir işe yaramazdı. Çünkü önyargıları kırmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bir süre “Tu kaka” diyenlerin projeyi ve bunun aslında bir film olduğunu anlamasıyla geçti. ‘Recep İvedik’ hakkında önyargıları olanlar film televizyonlarda yayınlandıktan sonra fikir değiştirdi.