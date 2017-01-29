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'Recep İvedik' ekonomisi

29 Ocak 2017 Pazar, 05:01:08

Şahan Gökbakar'dan HT MAGAZİN'e özel açıklamalar

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    16 Şubat’ta ‘Recep İvedik 5’i sinemaseverlerle buluşturacak olan Şahan Gökbakar, seri için şunları söyledi: “Recep İvedik uzun bir aradan sonra toplumun hep beraberce güldüğü bir film oldu. Bu, sinemamız için çok önemli bir dönüm noktasıdır. ‘Recep İvedik’le birlikte bir komedi filmi patlaması oldu ve komedi filmleri Türk sinemasının omurgası haline geldi”

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    ‘Recep İvedik 5’, 16 Şubat’ta vizyona girecek. Şahan Gökbakar, seyircinin filme vereceği tepkinin, sinema sektörüyse yaşanacak hareketin heyecanını yaşıyor...

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    - ‘Recep İvedik’in rakamları size ne ifade ediyor? Bakınca ne hissediyorsunuz?

    Şahan Gökbakar: Bu rakamlar aslında başarımızın sayısal göstergesidir. Yıllardır sürdürdüğümüz bir başarı hikâyesinin rakamları. 2008’de başlayan ve büyük ses getiren bu proje, oluşturduğu etkiyi artırarak devam ediyor. Rakamlar bu serüvenin kilometre taşlarıdır.

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