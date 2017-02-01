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Mayıs 2015'te Arda Turan, Aslıhan Doğan ile aşk yaşamaya başlayınca ikilinin dostluğu sekteye uğradı. O günlerde Esmersoy, 'Arda benim omuzunda ağladığım biri. Aramızdaki ilişki aşktan büyük. dostluk dediğin beklemek ve sana döndüğünde kollarını açmaktır' açıklaması yaptı.