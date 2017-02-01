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01 ŞUBAT 2017
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Arda Turan ile Burcu Esmersoy karşılaşınca...

01 Şubat 2017 Çarşamba, 09:25:15

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    Burcu Esmersoy ile Barcelonalı Arda Turan'ın arasından bir ara su sızmaz, ünlü sunucu İspanya tatilinde milli futbolcunun evinde kalırdı.

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    Mayıs 2015'te Arda Turan, Aslıhan Doğan ile aşk yaşamaya başlayınca ikilinin dostluğu sekteye uğradı. O günlerde Esmersoy, 'Arda benim omuzunda ağladığım biri. Aramızdaki ilişki aşktan büyük. dostluk dediğin beklemek ve sana döndüğünde kollarını açmaktır' açıklaması yaptı.

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    Arda Turan, sosyetik sevgilisi Aslıhan Doğan'dan, Burcu Esmersoy da 1,5 yıl aşk yaşadığı Tuna Aksu'dan ayrıldı ancak ikilinin arası düzelmedi.

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