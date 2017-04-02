Arda Turan ile Aslıhan Doğan evlenecek mi?

14 | 35

BÜLENT İPEK: Aleyna şu an memleketin en ünlü şarkıcısı zaten. O yüzden ‘Seneye dünya starıyım’ şeklindeki iddialı cümlesini yadırgamıyor, hatta destekliyorum. Zaten o hedefi koymazsa nasıl dünya starı olabilir? Dev bir sektör olan Amerikan şov dünyasındaki şarkıcıların önemli bir kısmı da Aleyna’nın yaşında şöhrete ulaştılar. Herkese şöhret olabilme kapısı açan Youtube diye bir mecra var artık. Dünyada şöhret olması iyi bir şarkı ve klibe bakar. Ne Tarkan gibi yıllarca ABD’de yaşaması, ne New York aksanlı İngilizce bilmesi şart değil.