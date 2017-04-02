Arda Turan ile Aslıhan Doğan evlenecek mi?

ESİN ÖVET: Şaşırmadım yeniden bir araya geleceklerini daha önce de söylemiş ve yazmıştım. İyi olmuş. Zaten bu yeniden buluşmada ya evlenirler ya da dönüş olmayacak şekilde ayrılırlar. Arda’nın zor bir yaşantısı ve hayatı var. Ayak uydurmak zor. İlişkinin yürümesi için iki tarafın da taviz vermesi şart.
REŞAT BALCIOĞLU: Arda ofsayta düştü... Arda ilişkileri gayet güzel giderken, hatta yüzükler takılacakken Aslıhan Hanım’dan pat diye ayrıldı. Üstelik oralarda başka bir kadın veya sorun yoktu. Şimdi ne oldu da barıştılar? Üstelik Aslıhan Hanım evlilik şartını öne sürmüş, bence artık ortada aşk falan yok. 2 hafta sonra yine konuşuruz ayrıldılar diye. Eğer gerçeten aşk olsa böyle şartlar, istekler konuşulmaz, tek kare fotoğrafla her şey biterdi.
KADİR KAYMAKÇI: Aslıhan Doğan’ın ‘barışma’ şartını Arda hayata geçirir mi bilemiyorum. Ama bu kadar ayrı kaldıktan sonra yeniden bir araya geldiklerine göre demek aralarında özel bir bağ var! Ben böyle ayrılıklardan sonra yeniden bir araya gelmelere çok sıcak bakmam doğrusu ama Arda ile Aslıhan için hayırlısı olsun, onlar muradına ererse biz de kerevetlerine çıkarız ne diyeyim.
‘Aleyna kendisine gaz verenleri yanından uzaklaştırmalı’
Geçtiğimiz günlerde 17 yaşına giren Aleyna Tilki, doğum günü kutlamasında gazetecilere “Seneye dünya starıyım” açıklamasını yaptı. Genç şarkıcının bu iddialı çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tilki’nin kariyeri 18 yaşına girdikten sonra nasıl değişir?
REŞAT BALCIOĞLU: Başlamadan bitti. Erken öten horozu keserlermiş. Bak hele şu Aleyna’ya, Türkiye’de iki manşet oldu, görüntüleri TV’de yayınlandı diye havalara girmiş küçük hanım... Sen ne zaman popçu oldun da seneye dünya starı olacaksın? Bu kadar havaya girdiysen yazık olmuş, oysa gelecek vaat eden bir popçu adayıydın. Aleyna Hanım size bu gazı verenleri derhal yanınızdan uzaklaştırın, sizi bitirmeye oynuyorlar benden uyarması.
KADİR KAYMAKÇI: Aleyna’nın kariyeri 18’ine geldikten sonra değişmez. Birkaç gün dinlenip unutulan abur cubur şarkılar, incir çekirdeğini doldurmayan polemiklerle gündem olmaya çalışan bir başka ‘popçu’ olur. Çünkü iddia ettiği gibi ‘seneye dünya starı’ olmak için Lady Gaga ile aynı gün doğmak yetmiyor.
BÜLENT İPEK: Aleyna şu an memleketin en ünlü şarkıcısı zaten. O yüzden ‘Seneye dünya starıyım’ şeklindeki iddialı cümlesini yadırgamıyor, hatta destekliyorum. Zaten o hedefi koymazsa nasıl dünya starı olabilir? Dev bir sektör olan Amerikan şov dünyasındaki şarkıcıların önemli bir kısmı da Aleyna’nın yaşında şöhrete ulaştılar. Herkese şöhret olabilme kapısı açan Youtube diye bir mecra var artık. Dünyada şöhret olması iyi bir şarkı ve klibe bakar. Ne Tarkan gibi yıllarca ABD’de yaşaması, ne New York aksanlı İngilizce bilmesi şart değil.
‘Serenay’ın ‘Sınavı kaçırdım’ sözleri hiç inandırıcı değil’
Serenay Sarıkaya, YGS sınavını iş yoğunluğundan dolayı kaçırdığını açıkladı. Lise mezunu olan güzel oyuncu, seneye şansını tekar deneyeceğini söyledi. Sarıkaya’nın üniversite okumak konusundaki ısrarı için neler söyleyeceksiniz? Tüm Türkiye’nin tanıdığı, milyonluk anlaşmalara imza atan Sarıkaya’nın üniversite okuması elzem mi?
REŞAT BALCIOĞLU: Serenay Hanım’ın ‘Sınavı kaçırdım’ söylemine hiç inanmıyorum. Liseyi zar zor bitirmiş bir kız. Üniversiteye gitmek istese kariyerine değil beynine yatırım yapardı, o şöhretin peşinden koştu. Şimdi hem şöhrete hem paraya kavuştu, eğitimli oyuncu moduna gireyim diye uğraşıyor. Aslında üniversite okuması çok önemli, tabii ki eğitimli sanatçılara çok ihtiyacımız var.
KADİR KAYMAKÇI: Yapılacağı gün ve saat ‘fi’ tarihinden belli olan bir sınavı ‘yoğunluk’tan kaçırmak da ne bileyim en hafif tabiriyle biraz ‘acayip’ olmuş. Nedir yani, Serenay sınav için izin istemiş de yönetmen mi vermemiş? 2-3 saat sınava gitmeye vakit bulamayan Serenay, yarın üniversiteye girdiğinde vizelere, finallere nasıl yetişecek acaba? Eğer bu mesleği yapacaksa iyi bir oyuncu ya da ‘dolu’ bir insan olmak için illa üniversite okuması gerekmiyor Serenay’ın...
‘Kıvılcım’ın olay çıkarmak için can attığı belliydi’
İki ateş arasında kalan Kaan Tangöze nihayet suskunluğunu bozdu. Eski eşi Seçkin Piriler’in sözleri üzerine basın açıklaması yapan Tangöze, “Haksız açıklamalardan ve Kıvılcım üzerine yapılan baskıdan duyduğum rahatsızlığı belirtmek isterim. Tüm sorumluluk bana ait olup özel hayatlarımıza saygı gösterilmesini rica ederim” dedi. Tangöze’nin bu açıklaması iki kadın arasındaki kavgayı bitirir mi?
KADİR KAYMAKÇI: Umarım bitirir. Kaan Tangöze’nin adının müziği dışında, böyle pembe dizi tadındaki bir aşk üçgeni içinde geçmesi hiç hoş değil bence. Sanırım kendisi de illallah etti ki bu açıklamayı yaptı. Seçkin Piriler artık bıraksın bu bitmiş işin peşini. Kıvılcım Ural da sevdiği adam için sussun artık. Bu polemiklerin kimseye faydası yok.
BÜLENT İPEK: Eğer iki kadının savaşından söz edeceksek, Seçkin Piriler’in ikinci mağlubiyeti diyorum buna. İlk mağlubiyeti aldatmanın ortaya çıkmasından sonra evliliği sürdürme çabasına rağmen yaşamış, kocasını boşanmaktan vazgeçirememişti. Geçen hafta adeta bir kumar oynayıp ‘Kaan ile Kıvılcım’ın ilişkisi aslında bitti’ çıkışı yaptı. Öyle olmadığını bu kez Kaan gösterdi. Bugüne kadar ağzını açmamasına rağmen çıkıp ilişkisine sahip çıktı. Kılıçlar çekildi ve kınına geri girmeyecek belli ki. İki kadının savaşı sürer diyorum.
‘Tülin ve Mehmet’in evliliği çok yıpranmış durumda’
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Tülin Şahin ve Mehmet Özer boşanıyor. Özer’in çocuk istediği, Şahin’in ise ‘Vücudum bozulur’ diyerek çocuk yapmaktan kaçındığı iddia ediliyor. Sizce taraflardan birinin çocuk istememesi boşanma sebebi mi?
ESİN ÖVET: Tülin Şahin’in çocuk istemediğini çok iyi biliyorum. Hiçbir zaman istemedi, yeni değil. Uzun evliliklerde bir eksiklik oluyor çocuğun olmaması. Bu da artık bir sorun yaratmaya başlamış belli ki. Çünkü bu tarz haberler çıktığında Tülin Şahin hemen “Yok öyle bir şey” açıklamaları yapardı. Bu sefer yapmadı. Sadece gülmekle yetiniyor. Bu da düşündürücü.
BÜLENT İPEK: Eşlerden biri çocuk istiyor, diğeri istemiyorsa zaten bu hukuki olarak boşanma gerekçesi. Tülin’in çocuk istememe gerekçesi gerçekten konuşulduğu gibi vücudum bozulur endişesi mi yoksa evliliğin devamına yönelik endişe mi ondan emin değiliz. Yıllardır tanıyıp sevdiğim Tülin ve Mehmet’e hayırlısı neyse o olsun diyorum.