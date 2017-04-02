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Arda Turan ile Aslıhan Doğan evlenecek mi?

02 Nisan 2017 Pazar, 02:32:40

HT MASA ekibi bu hafta Arda Turan ile Aslıhan Doğan’ın barışmasını masaya yatırdı

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    2 yıllık birlikteliklerini 6 ay önce bitiren Arda Turan-Aslıhan Doğan yeniden bir arada! Doğan’ın barışma şartı olarak evliliği öne sürdüğü Turan’ın da evlenmeye yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Sizce ünlü futbolcu bu kez nikâh masasına oturacak mı?

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