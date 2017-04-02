FİSKOS
Ece Erken villasını satıyor
02 Nisan 2017 Pazar, 03:21:40 | Güncelleme: 03:32:56
-
1
1
|
11
Ece Erken’in, oğlu Eymen’in daha rahat oynayabileceği bir eve geçmek için satılığa çıkardığı Çeşme’deki lüks villasına alıcı çıkmadı.
-
2
2
|
11
Coşkun Sabah’ın Torba’daki yazlığını almak isteyen ve şarkıcıyla anlaşan ünlü sunucu, 1 milyon 800 bin TL istediği villasının fiyatını 1 milyon 500 bin TL’ye indirdi.
-
3
3
|
11
HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre ortak havuzlu lüks villada Selçuk İnan, Burak Yılmaz gibi futbolcuların da villaları bulunuyor.
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11