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Ece Erken villasını satıyor

02 Nisan 2017 Pazar, 03:21:40

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    Ece Erken’in, oğlu Eymen’in daha rahat oynayabileceği bir eve geçmek için satılığa çıkardığı Çeşme’deki lüks villasına alıcı çıkmadı.

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