İbrahim Tatlıses'ten duygulandıran Yılmaz Güney paylaşımı

İbrahim Tatlıses de Güney'in doğum günü olan 1 Nisan'da onunla ilgili bir anısını sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte Tatlıses'in o paylaşımı:

"Sene 1979, yer Toptaşı Cezaevi; Yılmaz BABA bir davadan yatıyordu. Ben de BABA'yı ziyarete gitmek istedim, Apo Kardaş (Abdurrahman Keskiner) ben götürebilirim dedi.

Ben de çok sevindim, gittik Baba'yı ziyarete… Baba; Apo Kardaşa "Bu delikanlı kim?" dedi, APO Kardaş'ta "İbrahim Tatlıses, yeni bir sanatçı, hemşehrin Urfalı…" dedi. Elini boynuma attı, hiç unutmam o anı; "Hoş geldin Keki" dedi. 38 senedir rahmetli her aklıma geldiğinde o kelime gelir aklıma, KEKİ… Figüran olarak sinemaya girdi, Çirkin Kral olarak adını altın harflerle yazdırdı… Mekanı cennet olsun inşallah…