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Ajda Pekkan Tuzla Marina Arena
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Ajda Pekkan 20 Mayıs'ta sahneye çıkacak

Konserleri bırakıcağı iddia edilen Ajda Pekkan 20 Mayıs'ta Tuzla Marina Arena’de sahneye çıkacak

15 Nisan 2017 Cumartesi, 02:40:22 Güncelleme: 02:42:05

Sahneleri bırakacağı iddia edilen Ajda Pekkan’dan hayranlarına müjde! Süperstar, 20 Mayıs’ta Tuzla Marina Arena’da sahneye çıkacak. Aktif sanat ve sahne hayatında 53 yılı geride bırakmaya hazırlanan sanatçı, haberlere sahneden cevap vermiş olacak. HT Magazin'in haberine göre 13 Mayıs’ta Murat Boz’la başlayacak konser dizisi Pekkan’ın ardından Simge&Buray ve Emre Aydın’la devam edecek.

AÇIK HAVADA YILDIZLAR GEÇİDİ
Tuzla Marina Arena açık hava konser alanı, 13 Mayıs’ta Murat Boz konseriyle kapılarını açmaya hazırlanıyor. Tuzla Marina’da denizin üzerinde 10 bin metrekare üzerine kurulu olan 25 bin kişilik konser ve etkinlik alanı, 20 Mayıs’taysa yine açılış konserleri kapsamında Ajda Pekkan’ı ağırlayacak.

RAMAZAN AYINA ÖZEL KONSERLER
Mekânın ramazan ayı konserleri kapsamında 3 Haziran’da Simge&Buray, 10 Haziran’da Emre Aydın, 17 Haziran’da Gökhan Türkmen müzikseverlerle buluşacak. Ramazan Bayramı konserlerindeyse 25 Haziran’da Zerrin Özer, 26 Haziran’da Şevval Sam, 27 Haziran’daysa Cem Belevi& Derya Uluğ sahne alıp müzik ziyafeti çekecek.

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