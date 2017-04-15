Kıvanç Tatlıtuğ köpekleri için ev değiştiriyor

Kıvanç Tatlıtuğ, ev arıyor. İki yıldır Demet Akbağ’ın Ayşe Sultan Korusu’ndaki evinde kiracı olarak oturan oyuncunun, iki köpeği ve bir de kedisinin rahat etmesi ve dolaşmaları için müstakil, bahçeli bir eve taşınmak istediği öğrenildi.



Doğa tutkusu ve hayvan sevgisiyle bilinen Tatlıtuğ’un emlakçılara, “Yeniköy, Tarabya civarında müstakil, bahçeli büyük bir ev bulun” dediği konuşuluyor. Evinde bir de kuş beslediği bilinen oyuncunun, daha önce rol aldığı dizi setine köpeklerini götürdüğü, onlarla zaman geçirmek için karavan kiraladığı biliniyor. (Cadde)

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