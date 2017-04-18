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Işın Karaca
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Işın Karaca fıtık ameliyatı oldu

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası verdiği kilolarla adeta bambaşka biri olmuştu

18 Nisan 2017 Salı, 11:51:16 Güncelleme: 11:56:47

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası verdiği kilolarla adeta bambaşka biri olan Işın Karaca, geçtiğimiz günlerde bir ameliyat daha geçirdi.

Karaca, her ne kadar bu durumu açıklamasa da onu ziyarete gelen şarkıcı arkadaşı Elif Karlı hesabına yüklediği fotoğraf ile ünlü şarkıcının fıtık ameliyatı olduğunu duyurdu.

 

Karlı, hastane odasında çektiği selfieye, "Minik bir fıtık ameliyatı oldu Işıncık. Narkoz etkisi var tabi. Geçmiş olsun canım benim" notunu düştü.

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