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Hacı Sabancı: Şiddetli bir kavga sonrası bu kararı aldım

19 Nisan 2017 Çarşamba, 03:51:49 HABERTURK.COM

Altı yıllık ilişkilerini noktalayan Hacı Sabancı ve Özge Ulusoy, HT Magazin’e konuştu. Ünlü model, “Ortak aldığımız zor bir karardı”, genç işadamı ise “İlişkiyi ben bitirdim” dedi

  • 1 Hacı Sabancı: Şiddetli bir kavga sonrası bu kararı aldım
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    Altı yıllık rüya polemikle bitti! Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı, ilişkilerini resmen noktaladı.

  • 2 Hacı Sabancı: Şiddetli bir kavga sonrası bu kararı aldım
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    Ayrılıkla ilgili taraflardan farklı açıklamalar geldi. HT Magazin’den Neziha Kartal'a konuşan ünlü model, ayrılık kararını ortak aldıklarını ve çok üzgün olduğunu belirtip, “Zor bir karardı. İkimiz için de hayırlı olsun” dedi.

     

  • 3 Hacı Sabancı: Şiddetli bir kavga sonrası bu kararı aldım
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    İlişkilerinin bir daha başlamamak üzere bittiğini açıklayan Hacı Sabancı ise “Şiddetli bir kavga sonrası bu kararı aldım. Benim kararımla ayrıldık” diyerek köprüleri attı.

     

     

     

  • 4 Hacı Sabancı: Şiddetli bir kavga sonrası bu kararı aldım
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    Kavgayla ilgili detay vermeyen ünlü işadamı, kafasını dinlemek üzere ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne uçtu.

  • 5 Hacı Sabancı: Şiddetli bir kavga sonrası bu kararı aldım
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