Hacı Sabancı: Şiddetli bir kavga sonrası bu kararı aldım

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Ayrılıkla ilgili taraflardan farklı açıklamalar geldi. HT Magazin’den Neziha Kartal'a konuşan ünlü model, ayrılık kararını ortak aldıklarını ve çok üzgün olduğunu belirtip, “Zor bir karardı. İkimiz için de hayırlı olsun” dedi.