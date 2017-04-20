İbrahim Erkal'ın soruşturmasında flaş gelişme!

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Ancak ilk tespitlerine göre; olayın meydana geldiği noktayı gören kamera yok. Soruşturmayı devralan İstanbul Cinayet Masası tarafından yapılan ilk incelemeler kapsamında giriş ve çıkışları kameralar tarafından kaydedilen olaya ilişkin şarkıcı Erkal'ın saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir ipucu veya belirti bulunamadı.