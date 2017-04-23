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23 NİSAN 2017
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Ozan Güven sevgilisi Ece Önen'in ailesiyle tanıştı

23 Nisan 2017 Pazar, 17:49:41

  • 1 Ozan Güven sevgilisi Ece Önen'in ailesiyle tanıştı
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    Şu sıralar 'Fi' dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Ozan Güven bir süredir aşk yaşadığı Ece Önen'in annesi Şebnem Önen ve babasıyla tanıştı.

  • 2 Ozan Güven sevgilisi Ece Önen'in ailesiyle tanıştı
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    Etiler'de bir mekanda yedikleri yemek sonrası Ozan Güven, birlikte görüntülenmemek için sevgilisi ve ailesini uğurlayıp mekanda on dakika daha zaman geçirdi.

  • 3 Ozan Güven sevgilisi Ece Önen'in ailesiyle tanıştı
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    Çıkışta Mekan çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Ozan Güven, ''Ece Hanım'ın ailesiyle tanıştınız. Evlenmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusu karşısında sessiz kaldı.

  • 4 Ozan Güven sevgilisi Ece Önen'in ailesiyle tanıştı
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    Ozan Güven'in sevgilisinin ailesiyle tanışması evlilik yolunda ilk adım olarak yorumlandı.(Cadde)

  • 5 Ozan Güven sevgilisi Ece Önen'in ailesiyle tanıştı
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