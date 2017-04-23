Ozan Güven sevgilisi Ece Önen'in ailesiyle tanıştı

Şu sıralar 'Fi' dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Ozan Güven bir süredir aşk yaşadığı Ece Önen'in annesi Şebnem Önen ve babasıyla tanıştı.
Etiler'de bir mekanda yedikleri yemek sonrası Ozan Güven, birlikte görüntülenmemek için sevgilisi ve ailesini uğurlayıp mekanda on dakika daha zaman geçirdi.
Çıkışta Mekan çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Ozan Güven, ''Ece Hanım'ın ailesiyle tanıştınız. Evlenmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusu karşısında sessiz kaldı.
Ozan Güven'in sevgilisinin ailesiyle tanışması evlilik yolunda ilk adım olarak yorumlandı.(Cadde)