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Rüzgar Çetin
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Rüzgar Çetin o kazadan sonra ilk kez konuştu

Beşiktaş'ta yaptığı trafik kazasıyla bir polis memurunun şehit olmasına neden olan Rüzgar Çetin, kazanın ardından ilk kez konuştu

30 Nisan 2017 Pazar, 13:00:01 Güncelleme: 13:03:33

İstanbul Beşiktaş'ta trafik kazasında bir polisin şehit olmasına yol açan ve 7.5 yıllık hapis cezası Yargıtay'da olan yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin önceki akşam Nişantaşı'nda kız arkadaşıyla buluştu.

"YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Yargıtay kararı onarsa 13 ay daha hapiste yatacak olan Çetin, kaza sonrası ilk kez sorulara yanıt verdi. Yurt dışına çıkış yasağı haberleri için "Yok, doğru değil. Haberlerde okunan her şeye inanmayın. Yargıtay süreci devam ediyor" diyen Çetin, "Bekliyoruz. İnşallah hayırlısıyla güzel bir sonuç çıkacak. Şu an mutluyum. Kaza sonrası hayatımda çok şey değişti. Bir gün bunları uzun uzun anlatırım" diye konuştu. (Makaron)

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