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Danny Glover, Ümit Okur
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Danny Glover'dan Ümit Okur'a büyük jest

Usta aktör, oyunculuğuna hayran kaldığı eski partnerini İtalyan yönetmen Carlo Fusco’ya tavsiye etti

30 Nisan 2017 Pazar, 13:35:12 Güncelleme: 13:37:59

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Ümit Okur, temmuz ayında Cezayir ve İtalya’da çekilecek film için Fusco’nun önerdiği oyuncu koçlarıyla çalışacak.

BİRLİKTE ÇALIŞMIŞLARDI

‘Cehennem Silahı’ serisiyle tanınan dünyaca ünlü oyuncu Danny Glover, 2010’da ‘New York’ta Beş Minare’ filminde Ümit Okur’la birlikte çalışmıştı. Usta aktör, oyunculuğuna hayran kaldığı eski partnerini İtalyan yönetmen Carlo Fusco’ya tavsiye etti.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Glover, ‘Sins’ filminin setinde kendisine, Mickey Rourke’un oynayacağı yeni filmi ‘The Cheat on the Run’dan söz eden Fusko’ya ‘İmam’ karakterini canlandırması için Okur’u önerdi. Fusco, oyuncunun ajansıyla irtibata geçerek senaryoyu gönderdi. Okur teklifi kabul etti ve geçen hafta sözleşme imzalandı.

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