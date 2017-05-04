Elçin Sangu
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Elçin Sangu'nun 800 bin TL’lik evi

Son dönemin konuşulan oyuncularından Elçin Sangu’nun geçen sene satın aldığı 800 bin TL’lik bahçeli lüks villasının görüntüsü ilk kez ortaya çıktı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:47:48 Güncelleme: 10:50:52

Akşam'da yer alan habere göre, oyuncu Elçin Sangu’nun Levent’teki 800 bin TL’lik evinin görüntüsü ilk kez ortaya çıktı!

Kendisine bahçeli ve havuzlu bir villa alan güzel oyuncu, vaktinin çoğunu ise evinde geçiriyor.

Sangu, villasının dekorasyonu için modern parçalar almayı tercih ediyor. Sade ve az eşyayla evini döşeyen oyuncu, yuvasını da adeta bir sanat merkezi haline getirdi. Elçin Sangu, evinin duvarlarında ünlü sanatçıların en özel eserlerine yer veriyor.

Daha önce Emre Yusufi’den 700 bin TL’ye 2 tablo alan oyuncu, bunun yanı sıra Ergin İnan gibi isimlere ait eserleri de yuvasının bir köşesine yerleştirdi.

 

 

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