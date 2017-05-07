Cem Yılmaz
FİSKOS

Cem Yılmaz 'Hayde'yi doğa için söyledi

Ünlü isimler yaklaşık iki yıldır üzerinde emek verilen 'Doğa İçin Çal' projesinin sekizinci ve son klibinde boy gösterdi

07 Mayıs 2017 Pazar, 17:41:36 Güncelleme: 17:54:52

Müziğe olan ilgisiyle bilinen Cem Yılmaz, ilk olarak ‘Av Mevsimi’ filminde ‘Hayde’ şarkısını seslendirmiş ve kısa sürede fenomen olmuştu. Yılmaz aynı şarkıyı bu sefer de ‘Doğa İçin Çal’ projesinde söyledi. Yılmaz Twitter’dan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

OYUNCU TUVANA TÜRKAY DA ŞARKIYI SÖYLEYENLER ARASINDAYDI

Müziğin sevilen ismi Levent Yüksel, oyuncu Ümit Erdim’in yanı sıra, Tuvana Türkay da projeye destek verdi. Türkay’ın oyunculuğu kadar sesi de beğenildi.

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