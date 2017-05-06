ŞİPŞAK

Cem Yılmaz: Bu güzel eseri bekliyorum

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:51:04

  • 1 Cem Yılmaz: Bu güzel eseri bekliyorum
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    Cem Yılmaz, Sadri Alışık ve Ayhan Işık’ın fotoğrafının yer aldığı tabloyu almak için gittiği galeriye çağırdığı yeni sevgilisi Merve Çağıran’ı camda bekledi.

    ‘BU GÜZEL ESERİ BEKLİYORUM’

    HT Magazin'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde Instagram’da, Sadri Alışık ve Ayhan Işık’ın fotoğraflarının bulunduğu tabloyu, “Bu güzel eseri bekliyorum” notuyla paylaşmıştı. 

  • 2 Cem Yılmaz: Bu güzel eseri bekliyorum
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    Ünlü komedyen önceki gün tabloyu almak için Çağatay Odabaş’ın Nişantaşı Bozlu Art’taki galerisine gitti.

  • 3 Cem Yılmaz: Bu güzel eseri bekliyorum
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    GALERİNİN CAMINA YAPIŞTI

    Yeni sevgilisi Merve Çağıran’ı da galeriye davet eden komedyen, bu sırada kankası Ozan Güven’le tabloları inceledi. Ara ara camdan dışarıyı kontrol eden Yılmaz, sevgilisini görünce yüzünde güller açtı. Cama yapışan komedyen Çağıran’a el sallayıp içeri gel işareti yaptı.

  • 4 Cem Yılmaz: Bu güzel eseri bekliyorum
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    Çağıran, sevgilisinin aldığı tabloyu ve galerideki diğer eserleri dikkatle inceledi.

  • 5 Cem Yılmaz: Bu güzel eseri bekliyorum
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    Cem Yılmaz, ısrarlı sorulara rağmen tabloyu kaça satın aldığını açıklamadı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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