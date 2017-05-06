Cem Yılmaz: Bu güzel eseri bekliyorum

3 | 13

GALERİNİN CAMINA YAPIŞTI

Yeni sevgilisi Merve Çağıran’ı da galeriye davet eden komedyen, bu sırada kankası Ozan Güven’le tabloları inceledi. Ara ara camdan dışarıyı kontrol eden Yılmaz, sevgilisini görünce yüzünde güller açtı. Cama yapışan komedyen Çağıran’a el sallayıp içeri gel işareti yaptı.