Ünlülerden Anneler Günü’ne özel mesajlar

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyona katılanların sevgi gösterisi karşısında gözyaşlarını tutamayan Şoray, “Şu an hayatımın en güzel günlerinden birini yaşıyorum” dedi. Anneler Günü’nü kutlayan Şoray, “Annelik bambaşka bir duygu. Nerede bir çocuk yüreğine dokunuyorsanız işte o an annesiniz. Bu vesileyle annelerimizin ellerinde öpüyorum” şeklinde konuştu.
‘ANNELİKLE HAYATIM ANLAM KAZANDI’
2014’Te Ali Demir’i dünyaya getirerek annelik duygusunu yaşayan Pelin Karahan, mart ayında kucağına aldığı Can Eyüb’le mutluluğuna mutluluk kattığını söyledi: “Oğullarımızla mutluluğumuz öyle arttı ki. Anne olunca hayatımın anlam kazandığını hissettim. Allah isteyen herkesi çocuk sahibi yapsın, çocukları korusun.”
‘HER YIL İLK KEZ GİBİ HEYECANLANIYORUM’
Filiz Akın, oğlu İlker İnanoğlu ile yıllardır Anneler Günü’nü kutlamasına rağmen her yıl aynı heyecanı ilk kez yaşıyormuşçasına yaşadığını dile getirdi: “Bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. Allah, herkesin çocuğuna sağlıklı, mutlu uzun bir ömür versin.”
‘İNANÇLARIM DERİNLEŞTİ’
MERYEM UZERLİ: Çocuk sahibi olduktan sonra daha programlı ve yavaş yaşar oldum. İnançlarım derinleşti. Kendimi geri planda tutuyorum. Benim için en değerli şey kızım Lara. Sayesinde iş hayatında daha disiplinli oldum. Bizim için onu kendi çocuğu gibi sevip kabul edecek bir insan önemli.