FİSKOS

Ünlülerden Anneler Günü’ne özel mesajlar

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 04:57:09

  • 1 Ünlülerden Anneler Günü’ne özel mesajlar
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    ‘HAYATI KAVRADIM’

    Çiçeği burnunda anne Gülşen, oğlu Azur Benan’la kendisini daha güçlü hissettiğini belirtti: “Meğer Azur Benan’dan önceki Gülşen hiçbir şeymiş...

  • 2 Ünlülerden Anneler Günü’ne özel mesajlar
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    Oğlumu kucağıma aldıktan sonra hayatın ne olduğunu daha iyi kavradım. Şimdi kendimi öyle güçlü hissediyorum ki. Sevginin en salt halini oğlumla yaşadım.”

  • 3 Ünlülerden Anneler Günü’ne özel mesajlar
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    ‘ANNELİK EN GÜZEL AYRICALIK’

    Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Anneler Günü ve annelikle ilgili duygularını şu sözlerle anlattı: “En güzel ayrıcalık annelik. Olağanüstü bir duygu... Beni ben yapan, canından can çıkaran, yavrusunu canından öne koyan, her şeyimi borçlu olduğum annem...

  • 4 Ünlülerden Anneler Günü’ne özel mesajlar
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    Canım kızım Gülşah’ı kucağıma aldığım gün hayatımın en özel günüydü. Bu ulvi ve insanı yücelten duyguyu tatma şansı yakalayan ve bu uğurda özel uğraşlar veren bütün kadınların Anneler Günü’nü en özel hislerimle kutluyorum.”

  • 5 Ünlülerden Anneler Günü’ne özel mesajlar
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    ANNELER GÜNÜ KONSERİNDE ŞORAY SÜRPRİZİ

    Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun Anneler Günü konserinin sürpriz misafiri oldu. Konser devam ettiği sırada karşılarında Türkan Şoray’ı gören Maltepeli kadınlar, büyük mutluluk yaşadı. 

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