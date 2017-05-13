Ünlülerden Anneler Günü’ne özel mesajlar

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‘İNANÇLARIM DERİNLEŞTİ’

MERYEM UZERLİ: Çocuk sahibi olduktan sonra daha programlı ve yavaş yaşar oldum. İnançlarım derinleşti. Kendimi geri planda tutuyorum. Benim için en değerli şey kızım Lara. Sayesinde iş hayatında daha disiplinli oldum. Bizim için onu kendi çocuğu gibi sevip kabul edecek bir insan önemli.