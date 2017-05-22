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Tülin Şahin 2 kez tüp bebek tedavisi gördü

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:24:42

  • 1 Tülin Şahin 2 kez tüp bebek tedavisi gördü
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    Tülin Şahin ve Memet Özer, 12 yıllık evlilikleri geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız bitirdi. Bu evliliğin bitmesiyle ilgili farklı iddialar ortaya atılmıştı.

  • 2 Tülin Şahin 2 kez tüp bebek tedavisi gördü
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    Hürriyet'in haberine göre, tek celsede boşanan çiftin ayrılmasına Şahin’in vücudu bozulur diye çocuk istememesinin neden olduğu iddia edildi.

  • 3 Tülin Şahin 2 kez tüp bebek tedavisi gördü
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    Ancak ünlü mankenin yakın çevresinden alınan bilgiye göre Şahin, bebek sahibi olmak için tedavi gördü. Şahin ve Özer, tüp bebek tedavisi için özel bir hastaneye başvurdu.

  • 4 Tülin Şahin 2 kez tüp bebek tedavisi gördü
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    Tüm prosedürleri yerine getiren ünlü manken, iki yıl üst üste tüp bebek denemesi yaptı. Ancak tedavi başarılı olmadı.

  • 5 Tülin Şahin 2 kez tüp bebek tedavisi gördü
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