Tülin Şahin 2 kez tüp bebek tedavisi gördü

Tülin Şahin ve Memet Özer, 12 yıllık evlilikleri geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız bitirdi. Bu evliliğin bitmesiyle ilgili farklı iddialar ortaya atılmıştı.
Hürriyet'in haberine göre, tek celsede boşanan çiftin ayrılmasına Şahin’in vücudu bozulur diye çocuk istememesinin neden olduğu iddia edildi.
Ancak ünlü mankenin yakın çevresinden alınan bilgiye göre Şahin, bebek sahibi olmak için tedavi gördü. Şahin ve Özer, tüp bebek tedavisi için özel bir hastaneye başvurdu.
Tüm prosedürleri yerine getiren ünlü manken, iki yıl üst üste tüp bebek denemesi yaptı. Ancak tedavi başarılı olmadı.