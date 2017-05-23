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Tayfun Erdoğan sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Ben sustukça hâlâ konuşma gereği duyanlar hatta Allah'tan korkmaksızın… Yani benim bir babaya böyle bir kelime kullanabileceğimi nasıl nereden düşünebilirsiniz? Benim böyle bir şey dediğime dair bir belge kanıt söz bir şey getirsinler ben o programlara gelip canlı yayında özür dileyeceğim benim kaybedecek annemden başka bir şeyim yok! Şu mübarek aylarda biraz vicdan varsa böyle haberler iftiralar atmazdınız zaten"