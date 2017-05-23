Ünlü sanatçı Seren Serengil, 'Duymayan Kalmasın' Tayfun Erdoğan'ın babası Emrah'a " Aramızda çok fazla yaş farkı yok ve bir şeylere sahip olabilmek adına senin ölmeni bekleyemem bu yüzden de üzerime evlerinden birini geçir" dediğini iddia etmişti.
"ALLAH'TAN KORKMAZSINIZ"
Hürriyet'te yer alan habere göre, Tayfun Erdoğan'dan yanıt geldi... Tayfun Erdoğan da bu haberler sonrasında Seren Serengil'e sert bir yanıt verdi.
Tayfun Erdoğan sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Ben sustukça hâlâ konuşma gereği duyanlar hatta Allah'tan korkmaksızın… Yani benim bir babaya böyle bir kelime kullanabileceğimi nasıl nereden düşünebilirsiniz? Benim böyle bir şey dediğime dair bir belge kanıt söz bir şey getirsinler ben o programlara gelip canlı yayında özür dileyeceğim benim kaybedecek annemden başka bir şeyim yok! Şu mübarek aylarda biraz vicdan varsa böyle haberler iftiralar atmazdınız zaten"