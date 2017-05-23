FİSKOS

Tayfun Erdoğan, Seren Serengil'e ateş püskürdü

23 Mayıs 2017 Salı, 11:03:40

  • 1 Tayfun Erdoğan, Seren Serengil'e ateş püskürdü
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    Ünlü sanatçı Seren Serengil, 'Duymayan Kalmasın' Tayfun Erdoğan'ın babası Emrah'a " Aramızda çok fazla yaş farkı yok ve bir şeylere sahip olabilmek adına senin ölmeni bekleyemem bu yüzden de üzerime evlerinden birini geçir" dediğini iddia etmişti. 

  • 2 Tayfun Erdoğan, Seren Serengil'e ateş püskürdü
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    "ALLAH'TAN KORKMAZSINIZ"

    Hürriyet'te yer alan habere göre, Tayfun Erdoğan'dan yanıt geldi... Tayfun Erdoğan da bu haberler sonrasında Seren Serengil'e sert bir yanıt verdi.

  • 3 Tayfun Erdoğan, Seren Serengil'e ateş püskürdü
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    Tayfun Erdoğan sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Ben sustukça hâlâ konuşma gereği duyanlar hatta Allah'tan korkmaksızın… Yani benim bir babaya böyle bir kelime kullanabileceğimi nasıl nereden düşünebilirsiniz? Benim böyle bir şey dediğime dair bir belge kanıt söz bir şey getirsinler ben o programlara gelip canlı yayında özür dileyeceğim benim kaybedecek annemden başka bir şeyim yok! Şu mübarek aylarda biraz vicdan varsa böyle haberler iftiralar atmazdınız zaten"

  • 4 Tayfun Erdoğan, Seren Serengil'e ateş püskürdü
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  • 5 Tayfun Erdoğan, Seren Serengil'e ateş püskürdü
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YORUMLAR 2
  • Misafir 18 dakika önce
    Eskiden doğan araba görünümlü şahinler vardı şimdi de baba görünümlü şam babaları var. Ne olursa olsun insan evladına uzaktan da olsa sahip çıkar...
  • Misafir 19 dakika önce
    dememiştir,
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