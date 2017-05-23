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İkisi de Antalya Havalimanı'nda çalışan meslektaşların düğünü bir otelde yapıldı. İki yıl önce tanışan ve ilişkilerini evlilikle taçlandıran çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel kıydı. Başkan Türel, genç çifte mutluluklar diledi.